Director de Aeronáutica: “No voy a permitir que Guatemala se quede atrás en competitividad”

El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis Argueta, se refirió este viernes a la posibilidad de que Guatemala sea removido de la lista de países con una categoría por parte de la FAA, que es el regente para la aviación en Estados Unidos, y aseguró que aún se está a la espera de poder recibir la carta oficial donde se anunciaría oficialmente esa decisión.

“No nos están degradando, simplemente nos están removiendo de una lista de países con categoría, eso no significa que las aerolíneas que actualmente vuelan hacia Estados Unidos desde Guatemala puedan ser afectadas. Todo sigue con normalidad, las aerolíneas continúan con sus vuelos y operando”, explicó acerca de esta situación.

Sin embargo, mencionó que esto afectaría a nivel internacional la imagen de competitividad que se pueda tener con relación al país, y también incidiría en el momento en que se tuviera una aerolínea con bandera guatemalteca que estuviera interesada en volar al país norteamericano.

El funcionario explicó que una de las causas de que la FAA esté en proceso de verificación para retirar a Guatemala del referido listado, es que por el momento no se tiene una aerolínea que esté registrada como nacional y que vuele hacia Estados Unidos.

Otra de las causas es que no se ha tenido una auditoría de parte de la entidad estadounidense durante más de seis años a Guatemala, y al no existir en la data información, asumen que el país no estaría interesado en seguir guardando la categoría y es motivo para retirarlo.

Soluciones

Argueta mencionó que esta noticia la recibió al inicio de su gestión, por lo cual desde ese momento empezó a buscar soluciones.

“No voy a permitir que Guatemala se quede atrás en competitividad. Perder un trabajo que ha sido arduo, y a través del tiempo haber podido tener una categoría 1, por lo cual estoy ya trabajando y tocando las puertas de diferentes aerolíneas para ofrecer las puertas abiertas para que Aeronáutica pueda colaborar con ellos”.

Según indicó, el objetivo es poder invitarlos a basarse en Guatemala, en cuanto a sus operaciones, y que puedan volar a EE. UU. con una bandera nacional.

También se tiene una aerolínea nacional que está interesada en poder iniciar sus vuelos hacia la nación norteamericana y la DGAC está en cooperaciones con esta compañía.

El análisis del retiro está todavía en trámite por parte del Departamento de Estado y se debe seguir un proceso. “Mientras tanto, yo no estoy esperando a que venga esa carta (de notificación de la salida de Guatemala), yo estoy actuando e invitando a las aerolíneas y tenemos un programa para poder detenerlo”, refirió.

Si no es posible frenar ese retiro, Aeronáutica trabaja en un programa para poder recuperar lo antes posible esa categoría, puntualizó el director de la entidad.