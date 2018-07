Patrulleros de Bárcenas: “Si no nos hubiéramos organizado, esto fuera una tierra de nadie”

Con armas en mano y los rostros cubiertos, vecinos de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva, realizan patrullajes en ese sector para evitar que grupos delincuenciales cometan ilícitos.

Aunque se trata de una modalidad implementada por los pobladores desde hace algunos años para protegerse, recientemente captó la atención porque supuestos pandilleros realizaron un ataque armado que dejó como saldo dos personas fallecidas y una herida, y dejaron un cartel con el mensaje: “Patrullero visto, patrullero muerto”.

Acerca del crimen, uno de los patrulleros dijo: “Nosotros no tenemos nada contra ellos, si ellos van a hacer sus fechorías a otro lado es problema de cada comunidad cómo se defienda. Estamos cuidando lo de nosotros y el día que nos toque enfrentarnos a ellos, por la tranquilidad de nuestra población, lo vamos a hacer, no hay ningún problema, para eso estamos”.

Señaló que tienen monitoreada toda la aldea, para lo cual hay gente en lugares específicos, y a la hora de que se dé cualquier irregularidad, les informan y ellos se movilizan.

Este jueves el grupo procedió a brindar seguridad perimetral en la Escuela Oficial Rural Mixta Lo de Ramírez, ubicada en el área, pues se conoció sobre una amenaza de bomba; sin embargo, la directora del plantel y uno de los patrulleros aclararon que se trató de una falsa alarma.

“Hay un rumor y queremos desmentirlo, no hay amenaza alguna contra ninguna escuela. Por favor que los padres de familia estén tranquilos, relajados, de que no hay ningún problema para que sus niños sigan estudiando. Ningún establecimiento ha recibido cartas llamadas telefónicas, no nos dejemos engañar”, señaló el vecino.