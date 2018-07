Congresistas de EE.UU. quieren interrogar a intérprete de la cumbre Trump-Putin

La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin, su homólogo de Rusia se complica cada vez más, ahora con la propuesta de varios legisladores de Estados Unidos de interrogar a la interprete del presidente norteamericano.

Congresistas demócratas pretenden que la intérprete presente en la cumbre hable sobre lo que se dijo en la reunión privada entre ambos líderes, aunque aún no saben si el testimonio estaría protegido por el privilegio ejecutivo.

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen fue quien tomó la iniciativa en redes sociales para pedir que la intérprete que participó en el encuentro del lunes entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, testifique ante el Congreso de EU.

Los políticos rusos se unieron a Vladimir Putin para condenar la sugerencia estadounidense de que se interrogue a la intérprete de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump acerca de lo que discutieron en privado.

Por su parte, Putin dijo que la cumbre fue “exitosa” y acusó a los adversarios de Trump de impedir cualquier avance sobre los temas discutidos.

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, expresó el jueves la esperanza de que “se cumplan los acuerdos verbales entre Putin y Trump”. Los funcionarios rusos temen que los trastornos internos en Estados Unidos impidan la futura cooperación en Siria o el control de armamentos como se conversó en la cumbre.

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf.

— Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 17, 2018