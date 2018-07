Trump quiso suavizar a Putin durante su encuentro en Helsinki

Cuando dos de los hombres más poderosos del mundo se encuentran… ¿Qué se dicen sin hablar? Un experto británico analizó el lenguaje corporal de Donald Trump y Vladimir Putin en su cumbre el lunes en Helsinki.

Peter Collett, psicólogo del comportamiento, destaca una mezcla de dominio y vulnerabilidad en los gestos y actitudes de los presidentes estadounidense y ruso con motivo de su entrevista.

Estos son algunos de los gestos analizados:

Trump hizo muestra de "seguridad bovina" al ingresar al salón donde ambos enfrentaron las cámaras, dice Peter Collett.

Pero Putin avanzó con más confianza en sí mismo. Trump llevó a Putin hacia su silla para tratar de "tomar el control de la situación".

El estrechón de manos

Trump tendió su mano con las palmas abiertas para el primer saludo, un signo de respeto. "Fue Trump quien dijo: ¿Por qué no toma la delantera?".

Una elección inhabitual, subraya el psicólogo, pues Trump estaba sentado a la derecha de Putin y hubiera podido escoger un estrechón de manos más dominante, con la palma de la mano girada hacia abajo.

"Parece tomar la costumbre de no imponerse físicamente a Putin, por respeto a un hombre al que considera como su igual y quiere ablandar", considera el experto.

A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018