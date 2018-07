Congresista de EE. UU. critica retiro de agentes a CICIG y cambios en seguridad a exfuncionarios

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se refirió este miércoles a diferentes temas, incluido lo relacionado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el retiro de visas americanas a guatemaltecos vinculados con posibles hechos delictivos y la situación de las familias migrantes en la frontera de EE. UU.

Al ser consultada acerca del apoyo existente en Estados Unidos hacia la CICIG y la posibilidad de que el financiamiento dirigido a la comisión pueda verse afectado por las supuestas irregularidades en el caso de la familia rusa Bitkov, señalada en Guatemala en el caso Migración, Torres respondió:

“La Casa Blanca y las Cámaras del Senado y de Representantes hemos sido muy claros en nuestro apoyo para CICIG y este caso de la familia rusa desafortunadamente ha pasado y entiendo que el Gobierno de Guatemala quiere hacer unas posibles reformas a CICIG”.

La congresista aseguró estar preocupada por el significado de esas posibles reformas a las que hacía referencia, pues se desconoce qué quiere decir eso, qué tipo de reformas serán y si estarán o no enfocadas en dar más apoyo a esta organización.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en Emisoras Unidas, en donde resaltó que la CICIG ha sido participado en investigaciones que realmente la policía y la fiscalía en Guatemala no habría podido haber realizado solas, sino que necesitaban un respaldo.

A criterio de Torres, con acciones recientes de parte del Gobierno guatemalteco se está emitiendo un mensaje que no debería darse, pues pone en duda qué pasará con las personas que lleven a cabo acciones positivas para el país.

En ese sentido, criticó la decisión del Ministerio de Gobernación de retirar a 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de los 45 que estaban asignados a la seguridad de la CICIG, al igual que los cambios en el esquema de seguridad de la exfiscal general Thelma Aldana, así como las posibles amenazas que el exdirector de la PNC, Nery Ramos, y su familia estarían recibiendo.

“Eso genera muchas alarmas. El mensaje que están mandando es que eso le espera a cualquier persona que esté tratando de investigar y participar en mejorar el gobierno en Guatemala, porque no tendrán el apoyo gubernamental”, dijo.

En referencia a Aldana, Ramos y el comisionado Iván Velásquez, señaló que son “personas que se han portado en forma heroica y han brindado cambios que han sido parte de la primavera chapina que ha pasado”, por lo cual mencionó la importancia de que haya respuestas de parte de las autoridades con relación a cómo los van a proteger y qué pasará con quienes los sustituyen o sustituirán en los cargos.

En una entrevista previa, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que la reconcentración de agentes no se trató de una acción contra la CICIG, sino que fue parte de una respuesta para mejorar las tareas de seguridad ciudadana, tomando en cuenta que el mes de julio es el más violento de todo el año por el pago del Bono 14.

Añadió que fueron reconcentrados más de 80 agentes, no solo de la comisión, sino los que estaban asignados a otras entidades o personas, y que los 25 agentes que quedaron en la comisión, más el propio personal de esta, son suficientes para resguardar las instalaciones. Por aparte, negó que haya alguna persecución contra Ramos o sus familiares.

Ante ello, la congresista dijo que espera que Degenhart esté manejando este tema de manera informativa y no política, y que no haya un enfrentamiento contra CICIG, contra la fiscal o contra el exdirector policial.

Torres reiteró que el apoyo hacia la CICIG en el Congreso de Estados Unidos es bipartidista. “Se seguirá apoyando y vamos a seguir trabajando para fortalecer a esa institución, porque la corrupción no tiene un aliado y no solo afecta a republicanos o demócratas, sino a todos”.

Según Torres, CICIG ha sido clave en el tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala. “Espero que no solo la administración del presidente Jimmy Morales, sino que futuros presidentes también sigan con una visión de que CICIG no es un enemigo, sino que es un aliado, no solo para el Gobierno, sino también para los ciudadanos”, indicó.