Rolls Royce presenta su "taxi volador" para revolucionar el transporte

El "taxi volador" está a la vuelta de la esquina. El fabricante de motores británico Rolls–Royce reveló esta semana su proyecto de desarrollar un vehículo eléctrico híbrido que despega y aterriza verticalmente, y podría estar en el aire en un plazo de cinco años.

Rolls Royce anunció sus planes en el Salón Aeronáutico de Farnborough, cerca de Londres, en momentos en que otros grupos industriales exploran este prometedor sector.

El grupo automovilístico y aeronáutico espera fabricar, en los próximos 18 meses, un prototipo de su "taxi volador" que podría estar activo a principios de la década de 2020.

El EVTOL -Vehículo Eléctrico de Despegue y Aterrizaje Vertical- de Rolls Royce tendría capacidad para cuatro o cinco pasajeros y podría alcanzar una velocidad máxima de 322 km/h, con una autonomía de vuelo de 805 km.

Our new hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept vehicle could be adapted for personal transport, public transport, logistics and even military applications. It could take to the skies as soon as the early 2020s https://t.co/SpltqJG5cw pic.twitter.com/1suGY9OWOy

