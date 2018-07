Una mujer agrega todos los días una científica a Wikipedia para motivar a las niñas

La conquista de espacios en el mundo de la ciencia por parte de la mujer es una de las metas que se ha propuesto la investigadora de física inglesa, Jessica Wade.

Esta mujer de 30 años dedica horas a diario para recopilar historias de mujeres que han hecho su aporte al campo científico,sin ser reconocidas, y así incluirlas en el popular sitio de consultas por internet, Wikipedia.

Jessica es una visionaria que quiere inspirar a las niñas desde temprana edad, para que cada año, se incremente el número de aspirantes a las carreras de ciencia.

🇿🇦 Meet Prof Zodwa Dlamini, Deputy Vice Chancellor for Research at the Mangosuthu University of Technology. Dlamini is a biochemist who researches new cancer therapies and precision medicine. New @Wikipedia page: https://t.co/J1655PQ7To #WomenInSTEM pic.twitter.com/ZfwBBZ4HCE

Ella es fundadora y coordinadora de varias asociaciones y colabora con el Instituto de Física británico y da charlas en colegios.

Sin embargo, su táctica va mucho más allá, y todos los días escribe una página como mínimo sobre talentosas mujeres en la ciencia.

La joven investigadora estudió física pura y un máster en Imperial College London, donde ahora trabaja desde el estudio de la electrónica de polímeros.

Lo que llevó a Jessica a tomar esta iniciativa, fue la estudiante de medicina estadounidense Emily Temple-Wood, quien comenzó a editar la Wikipedia cuando tenía 12 años.

Cuando empezó a recibir una lluvia de mensajes misóginos, por correo y por redes sociales, Temple-Wood decidió enfocar toda su ira de forma constructiva y se dedicó a escribir por cada mensaje ofensivo, una página de Wikipedia sobre una mujer investigadora.

En cuestión de días, un grupo de colaboradores se sumó a la iniciativa, mejorando los contenidos biográficos de toda la enciclopedia.

A ese fenómeno se le conoció como el efecto Keilana, en honor al nombre de usuario de Temple-Wood en la red.

➗ Meet Prof Amel Ben Abda, the first person to gain a PhD in applied mathematics in 🇹🇳. Prof Ben Abda works on reciprocity and missing boundary data and teaches at the National School of Engineers of Tunis (ENIT). New @Wikipedia page: https://t.co/OysqPm7w5w #WomenInSTEM pic.twitter.com/bzDQdgGiJG

