Christopher Díaz y Wilfredo González alzan el título en España

Los tenistas guatemaltecos Christopher Díaz y Wilfredo Gonzáléz pusieron en alto el nombre de Guatemala este sábado, después de consagrarse campeones en la final, como parte del Torneo Internacional de Tenis de Getxo, realizado en España.

Díaz y González se impusieron a los españoles José Barranco Casano y al italiano Raúl Branccacio por parciales de 7-5, 3-6 y 10-8.

“Gracias a Dios pudimos salir campeones de dobles del 25k de Getxo, España. Gracias parner @willyyG por otra excelente semana… Ahora a descansar y a prepararnos para Barranquilla”, manifestó Díaz a través de su cuenta personal en Twitter.

“Con una copa se termina la gira por Europa. Campeones de dobles con @chrisdiaz90 en el 25k en Getxo, España”, fue lo publicado por González.

También puedes leer: Christopher Díaz: "Me dio escalofríos y estuve a punto de llorar"

Only those who dare to fail, can ever achieve (Robert F. Kennedy). Con un 🏆 se termina esta gira por Europa, campeones de dobles con @chrisdiaz90 en el 25k en Getxo, 🇪🇸. @tecnifibre #Guatemala #GuateVybes #TeamTecnifibre🔻 #ChickenPower pic.twitter.com/KdAXzeuZaV

— Wilfredo Gonzalez (@WillyyG) July 14, 2018