Confirman a jueza Silvia de León en un caso contra el exalcalde Arnoldo Medrano

Aunque desde a mediados de abril fueron enviados a juicio 18 implicados en el caso de corrupción en la comuna que lideró el exedil Arnoldo Medrano, este lunes la Sala de Apelaciones rechazó una recusación que presentó uno de los implicados en dicho proceso.

La recusación fue planteada por Gustavo Soto Medrano, auditor de una de las supuestas empresas que desfalcó a la municipalidad al señalar que la titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, Silvia de León, había emitido opinión en la audiencia de primera declaración.

La presidenta de la Sala de Apelaciones, Anabella Cardona, comentó que la togada hizo un análisis de los medios de investigación en el cual no lo está haciendo alguna participación en el caso, por no que no se ha externado opinión.

“El análisis es obligado cuando un juzgador dicta una resolución, por lo que es procedente declarar sin lugar la recusación presentada por el señor en contra de la jueza Silvia de León y continuará conociendo el proceso”, agregó Cardona.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la CICIG la red conformada por el exalcalde, quien ha sido reelecto por varias administraciones, donde participaba su hijo el diputado, Gustavo Medrano, y su esposa, quienes pudieron beneficiarse con al menos Q25 millones, pues se les acusa de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.