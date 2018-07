Sobrevivientes aferran sus esperanzas al "Callejón Principal" para encontrar víctimas

Las inclemencias del tiempo y ahora una orden de Gobernación, son los únicos factores que han detenido a los vecinos y sobrevivientes de la aldea San Miguel Los Lotes continuar con la búsqueda de víctimas tras la tragedia del volcán de Fuego.

El ímpetu, las fuerzas y sobre todo las esperanzas de encontrar los cuerpos de sus seres queridos han sido la principal motivación para seguir escarbando la tierra. Principalmente este jueves, desde que miembros de la agrupación Antigua al Rescate, quienes llegaron con máquinas, iniciaron con la liberación del callejón principal de esa comunidad.

Mientras vecinos que con gran esperanza observan como trabaja la maquinaria pesada para despejar el “Callejón Principal”, de San Miguel Los Lotes, en Escuintla; agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar para solicitarles que desalojen. Según las autoridades no pueden trabajar en la zona cero y este viernes se les impedirá el paso.

Alrededor de las 8 de la mañana, integrantes de la organización Antigua al Rescate y pobladores iniciaron con las búsqueda y rescate de cuerpos en el sector conocido como “Callejón Principal”, en donde prevén que puedan localizarse decenas de cuerpos de víctimas de la tragedia.

Con palas, piochas y con el apoyo de maquinaria que han obtenido con la cooperación de personas particulares, los voluntarios examinan minuciosamente el material volcánico acumulado en el sector para identificar posibles restos humanos.

“El callejón era una ruta de evacuación, hemos visto videos en donde las personas venían corriendo y quedaron soterradas, tenemos la esperanza que en este lugar hayan cuerpos”, comenta Damaris Toma, quien continúa en la búsqueda de su hija de 6 años y su sobrina de 15.

Las autoridades han indicado que se tiene prohibido el ingreso de maquinaría al lugar, es por ello que agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar e indicaron que deben de tener una autorización.

“Fuimos a Gobernación Departamental de Escuintla y nos decían que era la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y ellos nos enviaban de nuevo a la Gobernación”, comenta Sofía Letona, miembro de Antigua al Rescate, quien agregó que desconoce porque las autoridades no quieren que se recuperen los cuerpos.

"A mí me gustaría que si alguien me dice que tramite el permiso, lo hago. Pero quiero algo por escrito donde me digan porqué no puedo estar aquí”.