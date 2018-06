Fiesta para Baldetti: investigan a directora de la cárcel de Santa Teresa

La directora y subdirectora de la cárcel para mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18 se encuentran bajo investigación por una fiesta que se celebró por el cumpleaños de la exvicepresidenta Roxana Baldetti dentro de dicho reclusorio.

Según informa la estación de noticias Emisoras Unidas, Sara Ardón y Brenda González, Directora y subdirectora del penal fueron trasladadas a otra prisión, por haber celebrado el cumpleaños de Baldetti el pasado 13 de mayo.

La investigación se debe a que la actividad no se pudo realizar sin el consentimiento de las autoridades del penal y aprobación de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Citado por dicha estación, Juvell de León, director de Presidios dijo que no tolerarán estas acciones ya que "no pueden dar a entender que benefician a una reclusa" con este tipo de actividades.

Anomalías en Santa Teresa

El juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, ordenó que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) investigue a Amanda Matus y María de los Ángeles López, rectora y médico de la cárcel Santa Teresa, respectivamente, por autorizar el traslado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, al hospital Roosevelt, el 15 de junio pasado.

A la audiencia del pasado 15 de junio, en donde el Tribunal de Mayor Riesgo C continuaría con el debate oral y público por el caso Lago de Amatitlán, no asistió la principal sindicada: la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.