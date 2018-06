Guatemala propondrá en cumbre del SICA cómo solucionar la crisis migratoria

Guatemala presentará una declaración oficial sobre la solución para la crisis migratoria y por la separación de familias en Estados Unidos, en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El presidente Jimmy Morales junto a sus homólogos de El Salvador y Honduras abordarán la referida temática durante el evento que agrupa a las máximas autoridades del centroamericano.

La propuesta será planteada en la reunión número 74 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

Durante la inauguración de la sesión, el secretario general del Sistema, Vinicio Cerezo, manifestó:

El SICA se reunirá en República Dominicana, nación a la cual arribó Morales este 29 de junio en horas de la tarde.

El pasado 25 de junio, la canciller Sandra Jovel afirmó que la declaración que propondrá Guatemala respecto de la separación de familias centroamericanas que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos se enfocará en la crisis que sufren los niños ante esa medida.

La política "Cero tolerancia", como se le denomina a las acciones emprendidas por la Patrulla Fronteriza de EE.UU., ya fue revocada por una orden ejecutiva emitida por el presidente de la unión americana, Donald Trump.

My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by extremist open border Democrats…and that's what they are – they're extremist open border Democrats…. pic.twitter.com/F73I5gu0Q5

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, viajó el pasado 28 de junio a Guatemala, en donde se reunió con los mandatarios del Triángulo Norte.

Los temas que abordaron fueron la crisis migratoria, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y la generación de fuentes de empleo, entre otros.

Pero en su cuenta de Twitter, Pence se refirió a la intención de los centroamericanos de viajar a la unión americana.

Tell your people that coming to the U.S. illegally will only result in a hard journey and a harder life…Take down public advertisements for human traffickers… Renew the fight against corruption, criminal groups, & gang violence…We are determined to bring this crisis to an end.

— Vice President Mike Pence (@VP) June 29, 2018