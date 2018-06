Diputados critican pasividad de Conred para evacuar a personas cerca del volcán de Fuego

La fiscalización en la atención a los damnificados por la erupción del volcán inició por los congresistas, el bloque Encuentro por Guatemala criticó la lentitud de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para desalojar a los pobladores que residían cerca del coloso por la carencia de un plan de prevención.

De acuerdo con Nineth Montenegro, jefa de la bancada, comentó que se han dado diplomados y becas para la preparación del personal de la Coordinadora pero los ascensos no son por méritos y experiencia en dicha institución, lo cual hace que en el país no avance porque no hay mecanismos de prevención y eso afecta en el desarrollo económico porque lo que se construye en 10 años se destruye en un día.

“El presidente de la Conred es el ministro de la Defensa, el secretario y subsecretario son parte de la institución armada donde podrán tener experiencia en seguridad externa pero en prevención no, demostrando que no hay interés y eso ha causado daño en muertes y pérdidas. Ellos pudieron haber prevenido ya que el Insivumeh anunció sobre el material piroclástico”, expresó Montenegro.

La legisladora explicó que el artículo 3 de la Ley de Conred permite declarar de alto riesgo las zonas e inhabitable y así obligar a la gente ha salir, además en gabinete de gobierno se pudo haber decretado estado de Prevención para evitar las muertes.

Aunque el Ministerio Público inició una investigación de oficio, Montenegro comentó seguir fiscalizando para tomar las acciones correspondientes.

Sin atención

Durante una citación con personal de Insivumeh, con los ministerios de Gobernación y Desarrollo Social, el INE, Inacif y la Secretaría de Obras de la Esposa del Presidente (Sosep), los diputados presentó casos de las denuncias de los afectados donde el gobierno no les ha dado apoyo.