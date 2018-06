Pasajera de bus accidentado en Villa Canales: “Lo primero que pensé fue en mi nene”

Una unidad de transporte colectivo se accidentó este jueves cuando transitaba por la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, Guatemala, por lo cual varias personas resultaron heridas.

El conductor perdió el control del autobús extraurbano y este se precipitó a una hondonada en ese sector. Al menos seis pasajeros resultaron con lesiones, por lo cual los Bomberos Voluntarios los trasladaron al Hospital Roosevelt.

Las acciones de parte de los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil continúan en el lugar para brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas.

Protegió a su hijo

Una joven madre, que viajaba en la unidad de los Transportes Aurora, relató los momentos de tensión que se vivieron cuando los pasajeros observaron que algo no estaba bien y el bus empezó a descontrolarse.

Lee también: Autobús cae a barranco en San Marcos y deja varios fallecidos y heridos

“Yo pienso que se le fueron los frenos cuando él (piloto) iba dando la vuelta. Como que quiso frenar en la bajada y ya no pudo. Íbamos bastantes personas en el bus”, recordó.

Roxana Ecuté, de 30 años, dijo que salió de su vivienda en Tapacun y se dirigía a Villa Canales a realizar unas compras que le había encargado su esposo. Iba con Andy, su hijo de 4 años, y en el momento del accidente en lo único que pensó fue en protegerlo.

“Yo no vi nada extraño, pero una amiga que venía conmigo sí dijo agárrense. Cuando el bus se empezó a descontrolar se fue para abajo y dio como tres vueltas”, añadió.

“En ese momento vi que mi nene venía de pie y la ventana estaba abierta, creí que se me iba a salir de aquí”, dijo entre lágrimas.

Ecuté reaccionó rápidamente y logró tomar a su hijo. Lo abrazó con todas sus fuerzas y así logró salvarlo. “Yo pensé a mí que me pase todo, pero a él no. Lo abracé lo más que pude y gracias a Dios a él no le pasó nada”.

La pasajera resultó con algunos golpes como consecuencia de que le cayeron varias personas encima cuando el autobús volcó. Pero a pesar de que fue un momento difícil, agradece que su pequeño y ella estén bien.

Lee también: Vuelca autobús extraurbano en la ruta al Pacífico