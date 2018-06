Agentes de la PNC realizan plantón en Gobernación para exigir mejoras salariales

Familiares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan este miércoles un plantón frente a la sede del Ministerio de Gobernación, en la zona 1 capitalina, para exigir mejores condiciones laborales para los elementos policiales.

Portando mantas y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades de esa cartera, y haciendo sonar silbatos, los manifestantes se pronunciaron para pedir el cumplimiento del proyecto de reforma al acuerdo gubernativo 718-98.

Víctor Porras, de la Asociación Humanitaria Orgulloso de mi PNC, explicó que el mencionado documento contempla un aumento de Q160 al bono de antigüedad, así como incluir un bono especial de Q1 mil 800 al salario.

Aseguró que están “totalmente inconformes con la decisión que tomó el viceministro (Kamilo Rivera) de no entregar” los beneficios económicos, por lo cual tienen previsto presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no son solo los agentes los afectados, sino también sus familias, porque los recursos ya no llegarán a ellos.

“Vamos a luchar con todo por el aumento salaria”, aseguró.

De igual forma, el entrevistado aclaró que en el plantón participaron hijos y esposas de los elementos policiales, así como personal que se encontraba de descanso, pues no se dejará de brindar el servicio de seguridad al pueblo. “Nuestro trabajo se debe exclusivamente a proteger y servir”, resaltó.

Foto: Alejandro García

Mientras tanto, agentes uniformados que se encontraban de servicio formaron una valla y se mantuvieron en el área en prevención de cualquier incidente.

Foto: Alejandro García

Demandas

“Lo que queremos es que se cumpla con el policía, porque el policía se lo merece”, indicó Porras, ante lo cual aplaudieron las personas que participaban en la manifestación.

Según dijo, en diferentes ocasiones son los policías los que costean la reparación de las autopatrullas, también duermen en condiciones “infrahumanas” y arriesgan su vida a diario.

“Nos dan Q40 de aumento por cada dos años de trabajo, es una burla, es peor que limosna, el decreto dice que sería Q200 al aumento de antigüedad; y a Q2 mil 800 pasaría el salario base”, explicó.

Los niños y agentes policiales, hombres y mujeres, permanecieron por casi dos horas frente al Ministerio, gritando que “la PNC unida jamás será vencida”.

“Sí al aumento a la PNC”, “Yo también soy pueblo, señor ministro”, Exigimos el aumento prometido” y “Basta ya de tanta injusticia para el pueblo uniformado de nuestra policía”, fueron otros de los mensajes que se observaban en las pancartas.

Los manifestantes indicaron que no descartan continuar con medidas de hecho, e incluso promover un paro nacional para que las autoridades se comprometan a mejorar sus condiciones.

