Fallece paciente que había sido trasladado a México tras la erupción

La cifra de personas fallecidas como consecuencia de la erupción del volcán de Fuego se incrementó, luego de que ayer fallecieran dos pacientes que se encontraban ingresados en hospitales en el extranjero para recibir tratamiento especializado por las quemaduras sufridas.

El ministro de Salud, Carlos Soto, anunció inicialmente el deceso de una niña que había sido trasladada a un centro asistencial de Galveston, Texas, Estados Unidos. Y fue en horas de la noche cuando informó sobre la muerte de una segunda persona, que era atendida en México.

“Hay días como hoy que siente uno que no solo le duele el corazón si no también el alma. Me acaban de informar que falleció ahora un paciente trasladado a México del San Juan, de 43 años, masculino, que había perdido a toda su familia en la erupción del volcán, descanse en paz”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.