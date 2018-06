Muere una de las víctimas del volcán de Fuego trasladada a Galveston, EE. UU.

Hasta el momento no se tienen más detalles al respecto, más que la información compartida por el ministro.

Este lunes, la organización Shriners Hospitals publicó en sus redes sociales sobre una nueva actualización sobre pacientes de Guatemala trasladados a Estados Unidos.

Nuestro hospital de Galveston ha recibido un séptimo niño con quemaduras por la erupción del volcán de Fuego. La condición de los 7 pacientes, a partir del lunes 18 de junio, se enumeran como: Uno crítico, tres justos, y tres en buenas condiciones.

UPDATE on patients from Guatemala: Our hospital in Galveston has received a 7th child with burn injuries from the Volcán de Fuego eruption. The condition of all 7 patients, as of Monday, June 18, are listed as: one critical, three fair, and three in good condition.

— Shriners Hospitals (@shrinershosp) June 19, 2018