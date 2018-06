Fiscal Juan Francisco Sandoval renuncia a ascenso en el MP

El fiscal del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, dio a conocer mediante conferencia de prensa en conjunto con esta entidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que renunciaba a un ascenso al que fue promovido hace un tiempo.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez Gómez y los fiscales del MP Juan Francisco Sandoval y Óscar Schaad.

Sandoval indicó que hace un mes y días fue promovido a la Fiscalía Regional y tenía a su cargo 22 fiscalías de sección. Sin embargo, esta tarde indicó que propuso a sus superiores dimitir de dicho cargo, lo cual fue aceptado.

He asumido esta decisión porque considero que es absorbente, como absorbente es el trabajo que demandan las fiscalías. Puse de conocimiento de la señora fiscal y el señor comisionado y obtuve el visto bueno para continuar con mis funciones (en la FECI), siempre y cuando, al verificar ellos el trabajo, consideren que debo seguir desarrollándolo. Ese es mi deseo. Muy agradecido con ustedes por transmitir toda la información del trabajo conjunto que desarrollamos", indicó Sandoval.

A pesar de que el tema de la dimisión de Sandoval fue el punto central de la conferencia, también se abordaron otros temas.

Con respecto a la posible solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, la fiscal general aseguró que "aún está en investigación el caso". Al respecto, el fiscal Óscar Schaad indicó que se cuenta con el apoyo de la Porras y de la Cicig en cuanto a dicha investigación.

En el caso de alguna citación en contra de personeros de Conred, Porras dijo que se abrió la investigación de oficio en el caso de la tragedia del volcán de Fuego pero aún está en "periodo de investigación. En el momento en que tengamos avance podríamos dar alguna información", aseguró.

El Comisionado Iván Velásquez fue abordado sobre el tema de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la Cicig. Indicó que la actividad continúa, inicialmente habían retirado a 11 investigadores de la PNC, pero casi de inmediato fueron reintegrados, mencionó.

Sin embargo, en cuanto a los últimos 3 elementos que fueron retirados, no obstante las varias comunicaciones que envié solicitando su reintegro, no he obtenido hasta hoy ninguna respuesta", aseguró.