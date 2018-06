Campaña de Facebook recauda $2 mil dólares por minuto para reunir a padres inmigrantes con hijos

Una pareja de Silicon Valley está recaudando un poco más de $2 mil dólares por minuto en Facebook para tratar de reunir a padres inmigrantes con sus hijos. Este drama ha salido a relucir en los últimos días, incluso hubo una filtración de un dramático audio por parte del sitio de noticias independiente Pro Publica.

Hasta el momento, más de 72 mil personas han contribuido con casi $3 millones a dicha recaudación que ha sido llamada "Reunite an immigrant parent with their child". La meta es de $3.3 millones. Ha sido creada por Charlotte y Dave Willner.

Los Willner fueron los primeros empleados de Facebook que ahora trabajan en Pinterest y Airbnb. Su recaudación de fondos ya es una de las más grandes hasta la fecha en Facebook, de acuerdo con información de USAToday.

Captura de pantalla

En momentos en que a menudo pensamos que las noticias no pueden empeorar, esto sucede. Lo vimos anoche que 2000 niños (muchos de ellos bebés y niños pequeños), han sido separados de sus padres en tan solo seis semanas bajo el gobierno del presidente Trump con la política 'Tolerancia cero"", dice parte de lo escrito en la campaña por los Willner.

La pareja ha dado a conocer que los niños no saben dónde están sus padres. "A sus padres no se les permite comunicarse con ellos mientras estén bajo custodia. El Gobierno no ha establecido un sistema para reunir a padres y niños separados si uno o ambos son finalmente puestos en libertad", aseguran.

La campaña en Facebook para recaudación de fondos es "Reunite an immigrant parent with their child".

Según la campaña, tienen dos objetivos clave en estos momentos:

Financiar directamente el vínculo necesario para que los padres estén fuera de detención y se reúnan con sus hijos mientras esperan un procedimiento judicial Asegurar la representación legal de cada niño en los tribunales de inmigración de Texas (el año pasado, el 76 % de los niños (más de 13,000) no tenía representación).

Se filtra audio

El sitio de noticias independiente ProPublica publicó una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en el que se escucha a niños llorar mientras un agente bromea: "Tenemos una orquesta".

"Faltaba el maestro". "Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten", susurra una niña. "Yo no me quiero separar de mi papi", dice otra.

El agente fronterizo pregunta en español: "¿De dónde son ustedes?" El Salvador, Guatemala, respondían los niños, parte de los 2.342 menores que entre el 5 de mayo y el 9 de junio fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, de acuerdo con datos oficiales repasados al Senado.

La medida desató una ola de indignación generalizada en Estados Unidos.

* Con información de USA Today.