“Bones” ha localizado alrededor de 14 cuerpos en San Miguel Los Lotes, Escuintla

No se trata de la antropóloga forense especialista en huesos Dra. Temperance Brennan, de la serie televisiva Bones; es Esteban Chávez, de 57 años, a quien los socorristas le llaman “Bones”, debido a que los ha guiado a lugares específicos en donde han encontrado al menos 14 restos humanos en San Miguel Los Lotes, Escuintla.

El mes de mayo concluía y don Esteban estaba decidido a dejar de alquilar en Escuintla, porque pagaba Q1 mil 500 mensuales por una vivienda de pequeño tamaño. “Estaba pasando mis cosas para venirme a vivir acá a Los Lotes”, comenta.

Le ofrecieron una renta de Q300, la cual no dudó y la canceló. El primer fin de semana de junio lo iba aprovechar para mover sus pertenencias, sin pensar que el domingo 3 el volcán de Fuego iba a registrar una erupción que provocó que toda la aldea quedará soterrada.

“Vivo solo con mi esposa, pero como estábamos alquilando no nos aceptan en albergues, ahora nos estamos quedando en Escuintla, pero muchas de nuestras cosas las perdimos con la erupción del volcán”, menciona “Bones”, mientras evalúa un patio de una casa junto con elementos de los Bomberos Voluntarios.

De manera segura, Bones indica que abajo de unas láminas hay personas soterradas y para constatarlo se levanta la mascarilla empolvada que porta e inhala por la nariz fuertemente para poder distinguir el olor de putrefacción, el cual de por si se respira en toda la zona cero.

“No se qué es, pero siento cuando hay algún cuerpo y de hecho les digo a los rescatistas, y hasta hoy donde les he dicho hemos encontrado 14 restos humanos. Los bomberos me dicen Bones, por qué, no sé, solo se que tiene algo que ver con los huesos”, comenta don Esteban.