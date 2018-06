Vecinos de la aldea El Rodeo por empezar de cero nuevamente tras erupción del volcán

Las calles de la aldea El Rodeo, Escuintla, se mantienen desoladas; sin embargo, cuando empieza a calentar el sol los propietarios se acercan de nuevo a sus viviendas, algunos para cuidar a sus mascotas y otros porque han decidido desalojar. Ellos evacuaron el domingo 3 de junio debido a la erupción del volcán de Fuego.

Un picop cargado de camas y algunos electrodomésticos es parte del paisaje en la carretera principal de la aldea. Jesús Martín Pereira, acompañado de sus dos hijos llevan a cabo el desalojo. “Es mejor usted, porque la vida de uno vale más, lo material ahí vamos viendo como se hace”, comenta el vecino, quien trabaja como guardián del centro universitario.

El pasado lunes 11 de junio un lahar descendió del coloso y arrastró material volcánico, lo que provocó el bloqueo de al menos cuatro kilómetros de la carretera. Según los pobladores, esto no se había registrado, y sumado a la tragedia de San Miguel Los Lotes, “es mejor desalojar”.

“Prácticamente es la herencia de mis hijos”, comenta don Jesús Martín, mientras continúa cargando el picop, el cual ha alcanzado su límite, pero hace falta un sofá. El terreno mide 13 metros de frente por 160 de largo. “Este iba a salir hasta la carretera y cabal por ahí paso el lahar con grandes piedras y el agua hirviendo”.

Don Jesús alquiló un cuarto en Escuintla y ahí llevó todas sus pertenencias. Él con su familia están albergados en el Centro Universitario del Sur (Cunsur), desde el domingo que el coloso tuvo la más fuerte erupción desde 1974; sin embargo, aún desconocen qué medidas tomarán debido a que están conscientes de que las clases pronto se reanudarán.

Desde hace unos ocho meses, Jeimmy Roldán compró una gallina y un gallo, esto ha generado que más de 50 pollos ronden por el patio de su casa, el cual se mantiene cubierto por una capa de arena volcánica. “Estamos en un albergue, pero hasta hoy pude encontrar a alguien que tenga a mis animales”, expresa, mientras amarra a dos pollos con un mismo lazo.

Jeimmy enviudó hace nueve años, y ahora sale adelante con sus tres hijos con el apoyo de sus padres. “Nosotros no sabemos qué hacer, ahorita estamos en un albergue, pero esto no será por mucho tiempo, no sabemos cómo pero tenemos que salir adelante”.