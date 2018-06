Con un muro de contención planean desviar lahar del volcán de Fuego

Nueva días después de la erupción del volcán de Fuego, la situación continúa sombría y desoladora en la zona cero, en San Miguel Los Lotes, Escuintla. Sobre todo porque el peligro latente del descenso de nuevos lahares es de cualquier momento.

De hecho, ayer mismo descendió material volcánico y llegó hasta la RN-14. Se tuvo que evacuar a la población de la aldea El Rodeo.

Ante esto, el Gobernador de Escuintla, Guillermo Domínguez, reitera el peligro que corren los rescatistas y las personas que aún se encuentran en los alrededores de la área de destrucción.

Por otra parte Domínguez también se refirió al hecho de que familiares de las víctimas continúan buscando por sus propios medios los cuerpos de sus seres queridos con la ayuda de maquinarias que les han prestado.

Si fueran mis familiares o los de ustedes, igual lo haríamos todos. No es que no querramos que no entren, pero es el tiempo el que no nos está dejando. Ya pasó esta catástrofe y vamos a hacer otra, entonces no. Lo que hay que tratar es de que no hayan más", indicó el Gobernador.