Continúa el rescate de animales en la zona afectada por la erupción

Perros, gatos, gallinas, patos, entro otros animales, lograron sobrevivir a la erupción del volcán de Fuego, ocurrida el pasado 3 de junio; sin embargo, actualmente deambulan en el área afectada por el desastre y sus alrededores, ya que no logran ubicar a sus dueños.

En seguimiento a esta situación, rescatistas, voluntarios y representantes de organizaciones dedicadas a la protección de animales han apoyado en brindarles atención, y desde que ocurrió la tragedia se han observado imágenes de mascotas heridas y con quemaduras que son retiradas del sector afectado.

Karla Chacón, del refugio Entiende mi Silencio, indicó que desde el día después de la tragedia se presentó al lugar y hasta ahora ha podido rescatar a cuatro perros y dos gatos. “Yo estoy agarrando animales heridos y quemados. Un médico los mira y luego van para mi refugio”, dijo.

Según explicó, después de evaluar a los animales, estos son dados en adopción. En el caso de los perros, ya cuentan con el abrigo de una familia, pues fueron colocados en distintos hogares.

La voluntaria continuó hoy su trabajo y expresó que entrar a la “zona cero” fue algo impresionante, porque se ve como una “película de terror”. “Es algo que nadie quiere vivir, el olor, la tristeza, desolación, es terrible”, aseguró.

Comentó que una de las voluntarias fue mordida por un perro que lograron rescatar y que otra de las personas que llegó a ayudar rescató a un grupo de pollitos que estaban a punto de ser arrastrados por un lahar.

En tanto, César Fabián, el médico veterinario que atiende a los animales, dio a conocer que la mayoría tiene un cuadro de deshidratación y cierto grado de desnutrición por la situación que han vivido. De igual forma, serán sometidos a procesos de desparasitación y a curaciones por las quemaduras que presentan en sus patas.















Oposición

Algunos de los vecinos se opusieron a que las personas ingresaran a las comunidades a rescatar a las mascotas. Señalaron que al “brincarse el cerco” se viola la privacidad de los propietarios de los terrenos, por lo cual pidieron tener mayor control en el acceso de particulares al sector.

“Ese perro, si no tiene dueño, llévenselo, pero si el amo anda aquí no tienen por qué llevárselo”, dijo uno de los pobladores, quien argumentó que ayer llevaban “un perro sabueso, que es caro, pero saber de quién era”.

Chacón, de Entiende mi Silencio, se refirió a las complicaciones que han tenido para ingresar al área. “Nosotros venimos el día 4 a empezar a traer a los peludos, pero no nos dejaron ingresar a la zona cero”.

“Hoy volvimos y la población está molesta porque ha venido personas que no vienen a rescatar a los animales del área afectada, sino que se están metiendo a las casas a prácticamente robarse a las mascotas”, relató.

Sin embargo, pese a estas restricciones, han intentado continuar apoyando, lo cual lograron hoy al sacar a más perros y gatos.

“Yo encontré dos perritos y me los llevé. Otra persona me entregó su perrito y una más sus gatos. Me dijeron lléveselos, porque se quedaron sin nada”, relató.