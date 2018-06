Prevén habilitar campamentos temporales para afectados por la erupción

Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dieron a conocer este martes que se tiene previsto habilitar campamentos para que los damnificados por la tragedia del volcán de Fuego puedan permanecer de forma temporal.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Walter Monroy, director de Mitigación de la Conred, explicó que actualmente se tienen donaciones de carpas. Sin embargo, resaltó: “tal vez sería la última decisión tirarnos a trabajar con carpas un campamento porque al final esta tiene dimensión bastante reducida, de 11 metros cuadrados, dependiendo si es para cuatro familias”.

“Nosotros necesitamos que por lo menos, como lo dicta el Manual de Esfera de Naciones Unidas, que tenga 18 metros cuadrados, para permitir esa convivencia, con una restricción, pero de una manera lo más adecuada posible”, explicó.

El Proyecto Esfera, al que hace referencia el funcionario, contiene las normas mínimas para la respuesta humanitaria, y menciona que los campamentos deben estar situados lejos de las zonas objeto de ataques u otras amenazas, y que se deben tomar medidas apropiadas para garantizar la mayor seguridad posible a sus habitantes.

“Aunque es frecuente utilizar las escuelas para alojar a las personas afectadas por un desastre, es necesario encontrar otras estructuras a fin de no interrumpir la actividad escolar”, refiere.

Asimismo, sobre esos asentamientos comunitarios provisionales, la norma detalla que “aunque no deben convertirse en la solución, ofrecen la posibilidad de alojar a las personas afectadas que no pueden o no desean volver al lugar de sus viviendas originales”.

Hasta seis meses

Héctor Montalvo, encargado de Mitigación de Riesgo de la Conred, quien también participó en el programa, señaló que los campamentos contarán con todos los servicios necesarios, aunque estos sean comunitarios, y que permitan que no se descuide la higiene de las personas, su tranquilidad y seguridad.

“Básicamente es un albergue temporal, no tendríamos que ir más allá, serían dos o tres meses para que estas personas puedan estar en el lugar”, expuso.

En tanto, Monroy resaltó la importancia de que la temporalidad sea la más reducida. “Dos o tres meses sería lo ideal, pero la norma Esfera dicta que el máximo de tiempo que se puede tener a una población asentada en un campamento son seis meses”, indicó.

Por aparte, aseguró que actualmente se está haciendo todo lo humanamente posible en los albergues para que la estadía de las personas no sea tan complicada.

Analizan terrenos

El vicepresidente Jafeth Cabrera informó la semana pasada que se analiza poder utilizar tres fincas que están ubicadas en los alrededores de Escuintla para instalar a los damnificados por la erupción.

De acuerdo con el funcionario, dependerá del proceso judicial que lo antes posible estos terrenos puedan utilizarse por parte del Estado, ya que aún continúan en proceso de extinción de dominio.

En tanto, Sara Sandoval, jefa de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, explicó que será dentro de aproximadamente un mes cuando estas fincas sean entregadas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y desde ese momento se podrá determinar a qué institución se le pueden asignar.

Pero no solo se analiza utilizar terrenos ubicados en Escuintla, sino que se verifican otros en Sacatepéquez, según lo confirmó el ministro de la Defensa, Luis Ralda. Estas propiedades están en proceso de extinción de dominio y podrían servir para edificar albergues de transición.