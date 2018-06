Niños heridos en la tragedia del volcán de Fuego, tratados a EE.UU., en condición crítica

Cuatro de los seis niños heridos durante la emergencia del volcán de Fuego y que fueron llevados a un hospital de Galvestón, Texas, permanecen en condición crítica.

Un vocero del hospital citado por el diario Houston Chronicle dijo el lunes que los niños son tratados por las severas quemaduras provocadas por el flujo piroclástico del volcán de Fuego.

Un comunicado divulgado por el Hospital Shriners, actualizó la condición de los seis niños ingresados la semana pasada.

Según indica el documento, de los seis, dos se encuentran en buenas condiciones.

Mel Bower, jefe de comunicaciones y mercadeo del hospital dijo que el hospital “pide que no se admiten visitas a los menores, ya que nos enfocamos en los cuidados intensivos, tratamiento y la recuperación de los niños”.

Los seis niños y sus tutores legales llegaron a Galveston el 7 de junio por medio de un avión militar y fueron admitidos inmediatamente en la unidad pediátrica de Cuidados Intensivos.

Las autoridades médicas recomendaron a quienes quieran saber sobre la salud de los menores de entre 1 y 16 años de edad, que mejor se comuniquen con el hospital para saber de qué forma pueden colaborar o trasladar donaciones para las familias.

Usualmente al referirse a quemaduras “severas”, se habla de que más del 15 por ciento del cuerpo del paciente ha sufrido quemaduras, pero las autoridades médicas no quisieron dar detalles de la gravedad de las heridas de los niños.

Steven Wolf, jefe de personal médico del hospital, dijo que los niños se enfrentan a meses y posiblemente años de recuperación.

Un equipo multidisciplinario del hospital Shirners les brinda todo tipo de cuidados para quemaduras a los niños, incluyendo cirugía, tratamiento, rehabilitación y apoyo sicológico.

Many of you have asked how you can help the children injured in the #FuegoVolcano eruption in #Guatemala, now receiving care at Shriners Hospitals for Children in Galveston. Please visit https://t.co/wnaAwJ2wgz or call 855-393-7447 to make your gift today. pic.twitter.com/oqVcnK0zMy

— Shriners Hospitals (@shrinershosp) June 9, 2018