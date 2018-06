Heinz Hiemann niega que esposa del Presidente haya entregado víveres con logo de Sosep

Luego de la reunión de Gabinete de este lunes, y mediante la acostumbrada conferencia de prensa, el vocero presidencial Heinz Hiemann fue consultado con respecto a varios temas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), la cual es liderada por la Primera Dama de la Nación, Patricia de Morales.

Uno de ellos fue el tema de las supuestas denuncias de que en algunos centros de acopio se empaquetaban víveres en bolsas con el logotipo del Gobierno.

No, no es cierto. Ya se han dado declaraciones hacia ese respecto desde el Ejecutivo, únicamente es Conred quien maneja esta información. Estos insumos han sido entregados y no hay ningún tipo de publicidad. Lo estoy negando rotundamente", dijo Hiemann.