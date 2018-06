“Ayúdenme a encontrar a mis pollitos”, el clamor de una maestra tras la tragedia

Una maestra ha estado buscando con desesperación a quienes llama sus “pollitos”, después de la tragedia del volcán de Fuego. Sus publicaciones en redes, desgarran el alma.

“Pueblo de Guatemala ayúdenme a encontrar mis pollitos, soy la maestra de estos chicos de San Miguel los Lotes! Ahí dejo los nombres, solo encontré a Ashley pero los otros no”, fue el primer y desgarrador mensaje de Nely Mayén en Facebook, quien no ha parado de buscar a sus alumnos.

La maestra compartió varias fotografías y los nombres de los pequeños, ha visitado varios albergues en busca de ellos, incluso también compartió una imagen de cómo quedó la escuela en la que por tanto tiempo ha han hecho feliz sus alumnos.

Foto: Facebook

“Quiero compartir que mis bellas princesas me hicieron reír, me hicieron una maestra feliz, sé que en el cielo están jugando y ahora me cuidan!”, compartió, con fotos en donde las pequeñas jugaban y hacían presentaciones de diferentes oficios”.

La educadora también publicó una imagen del lugar en donde por tanto tiempo trabajo y en donde vivió muchas alegrías y satisfacciones, pero hoy, la tragedia ha llenado su corazón de luto, igual que el de millones de guatemaltecos.

“Nuestra escuelita San Miguel los Lotes, qué dolor, solo un pedazo, hay Dios, danos fortaleza”, dice otro de sus post.

“Comparto la bendición, encontré una aquí en Alotenango, mi pollita Paola”. “Quiero compartir esta sorpresa hoy en la mañana una pollita más, Tatiana, gracias colega Claudia Toscano, Dios te bendiga”. “Encontré un pollito, Geovanny y aquí a una alumna de mi compañera Milvia Peña. Dios tan grande y pues necesito ayuda, hay tres familias y dos camas”, explicó hace algunas horas.

“Mis compañeras están también trabajando en los albergues de Escuintla, andan en busca de chicos y nuestra directora juntas haciendo un equipo. Con la ayuda de Dios todo es posible”, es otro de sus post.

En las imágenes las maestras muestran carteles con las fotos de sus alumnos, las imágenes son realmente conmovedoras.