VIDEO. Mamá graba a sus hijos, que llorando, sacan sus ahorros para ayudar a las víctimas

Un conmovedor video grabado en Estados Unidos se hizo viral en las últimas horas, en él se ve a dos pequeños que envueltos en llanto, sacan sus ahorros para enviarlos a las víctimas del volcán de Fuego.

La grabación fue compartida por el perfil Barrios Florez, y en ella se ve cómo un niño y una adolescente, lloran amargamente por la tragedia que ocasionó el flujo piroclástico, y que ha dejado luto y dolor en el pueblo guatemalteco.

#VolcánDeFuego

“Ayúdenme a encontrar a mis pollitos”, el clamor de una maestra tras la tragediahttps://t.co/1glZn3hIg5 pic.twitter.com/mPOz94QLvc — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 9, 2018

La joven no pudo contener las lágrimas cuando vio a su hermanito vaciar su alcancilla, y además de expresar su dolor, también reclamó al gobierno de Jimmy Morales.

“Me siento impotente porque es mi país, es mi sangre y sé que fue muy duro, pero nunca vamos a abandonar a Guatemala, aunque sea poco pero queremos ayudar”, dijo la adolescente.

“Me siento triste porque sé que no podemos hacer mayor cosa, pero me siento enojada también, de saber que Jimmy Morales, sabiendo de la gran tragedia en Guatemala, no pueda ayudar”, expresó.

Por su lado, el pequeño, a quien su mamá llama Coqui en el video, dice que está sacando sus ahorros “para mandar a Guatemala, quiero a mi país, lo amo, voy a luchar por mi país, nunca lo voy a abandonar”, dice.

Por su lado, la mamá de los pequeños tampoco se guardó nada y reclamó al gobierno. “Da vergüenza saber que es nuestro presidente, porque en estos momentos es cuando más nuestra gente necesita de nuestro apoyo, pero Dios va a tocar el corazón de muchas personas para apoyar a quienes realmente lo necesitan”, dijo.

La publicación cuanta hasta el momento con más de mil reacciones, ha sido compartida 35 mil veces y el video ha sido reproducido en más de 1 mil doscientas ocasiones.