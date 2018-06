Incertidumbre en el área afectada por la erupción, en donde pobladores esperan noticias de familiares

Los pobladores de las áreas afectadas por la erupción del volcán de Fuego, quienes buscan a sus familiares desaparecidos desde el pasado domingo, no pierden la esperanza de localizarlos.

Desde tempranas horas se presentaron al lugar de la tragedia los socorristas, policías, militares y voluntarios para reanudar las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, las personas que esperan conocer el paradero de sus familiares acudieron a donde se realizan estas acciones para esperar noticias sobre ellos.

Boris Rodríguez, quien busca desesperadamente a su esposa y otros familiares, relató que el día de la erupción él estaba fuera del sector porque estaba trabajando.

La última vez que se comunicó con ellos fue el domingo a las 3 de la tarde, y desde ese momento ya no supo más sobre su ubicación. “No sé absolutamente nada de mis suegros y mis cuñadas”, manifestó.

Además, mencionó los esfuerzos que ha hecho para encontrarlos: “Me arriesgué hasta meterme encima de todas las casas, los escombros, la arena caliente. Sentía el vapor debajo de mis zapatos, pero no me importó, lo que quería era saber el paradero de ellos”.

“He escuchado rumores, he ido a donde me han dicho que supuestamente están, pero he ido con mala suerte porque son especulaciones de las personas”, dijo.

Y añadió: “ya hice hasta donde pude, pero tampoco pierdo las esperanzas porque pienso seguir, sacar fuerzas de donde no las tengo. Puede ser que las cosas no estén bien (y estén fallecidos), pero que sean rescatados de cualquier manera”.

En tanto, Eva Astón solicitó que se le permita acceder hasta donde se encuentra su casa, ya que afirma que sus familiares podrían estar en el lugar. “Qué voy a hacer”, dijo entre lágrimas, al asegurar que no tiene la compañía de ningún familiar, pues todos están desaparecidos.

La mujer dice haber llamado a dos números de teléfono distintos, en los cuales sus hermanas le contestaron, pero del otro lado de la línea no se escuchó nada y aparentemente tampoco ellas pudieron oírla.

“Lamentablemente la señal se fue. Yo tengo las llamadas en donde me contestaron. Quiere decir que mis hermanas allí se quedaron enterradas”, expresó.

Ya averiguó en la morgue y en albergues, pero no ha logrado encontrarlas.

Búsqueda sin resultados

Un grupo de habitantes del área afectada por la erupción en Escuintla, quienes hoy se trasladaban hacia un albergue ubicado en el centro del municipio, dieron a conocer que tienen a 40 familiares desaparecidos.

Paula Ramírez, aseguró que tanto ella como las personas de quienes se desconoce el paradero residían en el sector.

Se resguardarán en el albergue, con las pocas pertenencias que lograron rescatar, y será allí en donde esperarán noticias sobre los miembros de las familias Ramírez Vásquez y Arias Vásquez, indicó.