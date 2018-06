Impactante video que muestra momento de erupción fue el más compartido por famosos

Impresionante el momento de cómo las cenizas alcanzan a las personas que están grabando el volcán en erupción. Video publicado en Emisoras Unidas #volcandefuego #Guatemala oración por ellos. Todo mi cariño para ustedes.

A post shared by Sarah Mintz (@sarahmintzoficial) on Jun 4, 2018 at 6:20am PDT