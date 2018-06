Fotos de la NASA muestran nube tóxica del volcán de Fuego cubre varios departamentos

De acuerdo con la descripción de la Administración Nacional Aerea y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica.

El domingo 3 de junio, el volcán produjo una explosiva erupción que lanzó cenizas a miles de metros de altura en la atmósfera.

La mortífera mezcla de ceniza, fragmentos de rocas y gases se precipitaron hacia las barrancas y cauce de ríos en las faldas del volcán.

Estas olas de material piroclástico se movieron a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora, con lo cual fácilmente derribaron árboles, viviendas o cualquier cosa a su paso.

La imagen satelital muestra que la columna se esparció en la atmósfera a través de un banco de nubes.

El análisis de la fotografía muestra que los vientos empujaron a la nube de polvo hacia el este del país.

Fuego, one of Central America’s most active volcanoes, produced an explosive eruption on June 3 that sent ash billowing 1000s of meters into the air. One of our @NASAEarth satellites captured this image, while another made observations of sulfur dioxide: https://t.co/d7WJvjSHOo pic.twitter.com/eNzibiIzdM

— NASA (@NASA) June 4, 2018