¡No te confundas! Estas trágicas fotos que circulan en la web son falsas

La emergencia surgida ante las explosiones del volcán de Fuego este domingo ya ha dejado fallecidos y decenas de heridos. Varias entidades de socorro y de prevención se encuentran trabajando en áreas afectadas por este desastre natural.

Sin embargo, y a pesar de que una de las recomendaciones es no propagar rumores o información no confirmada, algunas fotografías y videos han sido compartidos en redes sociales y que, de acuerdo con un experto consultado, no se trata de algo verificado.

Imágenes de Hawaii

Publinews conversó con el experto Luis Ángel Franco, fundador de Clima GT, quien compartió su opinión con respecto a este tipo de contenido en redes sociales.

Es irresponsable

"Es una irresponsabilidad compartir este tipo de imágenes, ya que lo que se está haciendo ahí es alarmar más a las personas, publicando imágenes que no son reales. La gente está con la expectativa de lo que está pasando y al ver esto, se asusta más", indica el experto en clima.

Franco indica que el volcán de Fuego "donde se mira la lava como anaranjada, eso es en Hawaii porque el volcán de Fuego no tiende a expulsar este tipo de lava de ese tamaño, sino que son explosiones que se llaman estrombolinas. En Hawaii la lava va corriendo y muy despacio".

Además, el experto indicó que lo que emana de las explosiones del coloso de Guatemala "no es precisamente lava la que baja, sino que son solamente lahares y flujo piroclásico".

Por otra parte, también circula un video que no correspondería a la situación que ocurre en nuestro país.