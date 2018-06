Muñecas guatemaltecas son usadas para atender a niños víctimas del terrorismo

Las legendarias muñecas guatemaltecas llamadas “quitapenas” han ayudado a los jóvenes a superar las repercusiones emocionales de un ataque terrorista.

De acuerdo a un artículo publicado por el medio inglés Warrington Guardian, las muñecas “quitapenas” son parte del apoyo y la terapia que ofrece la Fundación Tim Parry Johnathan Ball para la Paz, una organización creada hace unos 25 años para apoyar alas víctimas y sobrevivientes del terrorismo.

Esta fundación fue creada luego de un ataque terrorista en la localidad de Warrington por parte del Ejército Republicano Irlandés, la organización terrorista que buscaba la separación de Irlanda del Reino Unido.

Las “muñecas quitapenas” son usadas por el personal de la fundación para ayudar a los niños a lidiar con sus miedos luego de sus experiencias traumáticas.

Entre sus pacientes están quienes resultaron afectados por el ataque en el Manchester Arena, hace un año, durante un concierto de Ariana Grande.

Nick Taylor, director ejecutivo de la fundación dijo que lo “que pasó luego del concierto de Ariana Grande está más allá de la comprensión de cualquiera, “los niños y sus familias necesitan ayuda para recuperarse”.

La fundación le entrega a cada niño una bolsa con muñecas como parte del programa.

Las muñecas quitapenas permiten a los niños compartir sus temores y preocupaciones y luego esconderlas bajo la almohada durante la noche.

Esto ayuda a los niños a sentirse mejor a la mañana siguiente mientras que las muñecas representan a alguien imaginario en quien pueden confiar y que les escucha.

El origen de las muñecas quitapenas viene de la princesa maya llamada Ixmucané.

La princesa recibió un regalo especial del dios del sol el cual le permitió resolver cualquier problema que afligiera a los humanos.

Las pequeñas muñecas son apenas una forma en que la fundación trabaja con niños afectados por el terrorismo.

How legend of Guatemalan doll is helping children to recover from terrorist attacks https://t.co/DAwYPYgKFY pic.twitter.com/8ItGKOxNEO

— Warrington Guardian (@warringtonnews) June 2, 2018