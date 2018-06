VIDEO. Estadounidense muere en Nicaragua presuntamente víctima de turbas

El ciudadano estadounidense Sixto Henry Viera murió la madrugada de este sábado en Nicaragua en un hecho confuso en el contexto de las protestas antigubernamentales, informó una fuente diplomática y organismos de derechos humanos.

Viera, de 48 años, murió presuntamente por disparos de turbas afines al gobierno, que le dieron persecución a su vehículo mientras circulaba en el sector este de Managua, dijo a la AFP, Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPD).

Un informe de la policía señala que "grupos delincuenciales, encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov", que operan en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli), "asesinaron al ciudadano Sixto Henry Vera".

El reporte policial no especificó la nacionalidad del fallecido. En el mismo incidente Marcos Pomares resultó con lesiones graves y dos vehículos fueron incendiados.

Mientras la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, confirmó el fallecimiento de Viera. "La muerte de un ciudadano de EEUU es de gran preocupación para la Embajada" escribió en Twitter.

The #US Government expresses its condolences to the family of the U.S. citizen killed last night and to all the families who have recently visited the Forensic Medicine Institute. The death of a U.S. citizen is of great concern to our Embassy.

— Laura Dogu (@USAmbNicaragua) June 2, 2018