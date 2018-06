Realizan misa en Catedral en memoria de migrante guatemalteca fallecida en frontera de EE.UU.

Este viernes se llevó a cabo una misa en Catedral Metropolitana en memoria de Claudia Gómez, la migrante guatemalteca que murió la semana pasada tras recibir un disparo en la cabeza cuando intentaba cruzar la frontera en Laredo, Texas, Estados Unidos.

La homilía también se desarrolló en conmemoración de los 20 años de funcionamiento de la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate), que se dedica a defender los derechos humanos y civiles de los connacionales en la nación norteamericana.

La musicalización estuvo a cargo del coro Voces de Luz y expresión del Silencio, del Comité del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

En Catedral Metropolitana se realizó una misa en honor a Claudia Gómez, inmigrante guatemalteca originaria de Quetzaltenango, que fue asesinada en Texas por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. pic.twitter.com/hTJcOQfkqP — Omar Solís (@OSolis_DP) June 1, 2018

Roberto Calderón, presidente de la fundación Conguate, señaló que se elevó una plegaria “para todos los migrantes que con su mochila de sueños han viajado en busca de un futuro mejor, pero particularmente por Claudia, quien murió a manos de la Patrulla Fronteriza”.

“Hay una profunda tristeza en el seno de Conguate por la muerte de nuestra paisana y lo más importante es pensar que esto no vuelva a ocurrir. Como coalición exigimos que se haga una investigación exhaustiva, ya la Cancillería mandó una carta, pero lo más importante es que elevemos la voz”, expresó.

De igual forma, aseguró que el reto más grande que se tiene es que se genere en el país una política migratoria integral, y que se den las oportunidades de desarrollo para que los ciudadanos no tengan que abandonar el país para buscar un mejor futuro.

“Queremos evitar que la gente se vaya, que el verdadero sueño americano sea el sueño guatemalteco, que la gente se pueda quedar aquí y que en Guatemala progresemos”, manifestó.

Según él, decir que se está orgulloso de los ingresos de remesas al país “es irresponsable”, pues no se debe permitir que el país siga viviendo de los recursos que envía la gente que se va a los Estados Unidos.

#AHORA Recuerdan a migrante guatemalteca, originaria de Quetzaltenango, que fue asesinada en Texas por un agente de la patrulla fronteriza. Vía @OSolis_DP pic.twitter.com/HeX4pDG9bX — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 1, 2018

Reuniones con estadounidenses

Calderón dio a conocer que integrantes de la Coalición tienen previsto visitar durante junio a visitar congresistas y senadores en Washington, EE. UU., con el objetivo de pronunciarse sobre la causa de los migrantes y que puedan evitarse situaciones como la que sufrió Claudia.

“Eso no puede seguir pasando, era una persona que iba en busca de un futuro mejor y no se vale que se corte el futuro de esa forma. No podemos seguir viviendo esto”, dijo el entrevistado.

Y finalizó indicando: “No se vale que se le trunque la vida a una persona que va en busca de superación. Entendemos que se viola la frontera de manera irregular, pero no es razón para que a una persona le disparen en la cabeza y fallezca”.

#AHORA Presidente de la Fundación Conguat, Carlos Roberto Calderón, asegura que se reunirán con congresistas estadounidenses para alzar la voz a favor de los migrantes pic.twitter.com/rbNYrIvv87 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 1, 2018

En imágenes