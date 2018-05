Solicitarán voto de falta de confianza y separación del cargo a ministro de Ambiente

Durante la sesión extraordinaria de este jueves en el Congreso de la República, se continuó con la interpelación al ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Alfonso Alonzo Vargas.

Una vez instalado Alonzo en el Hemiciclo, la diputada Delia Bac Alvarado tomó la palabra debido a que fue la última que lo interrogó en la oportunidad anterior.

Continúa interpelación

La primera cuestionante que Bac Alvarado formuló al ministro fue "¿nos podría explicar si es verdad que el MARN tuvo una denuncia por 182.4 millones?", a lo que este contestó que se ejecutó un total de Q100.1 millones.

También se le preguntó con respecto a que la declaración jurada del piloto era falsa, "explíquenos esto", dijo la diputada. A este respecto, Alonzo nuevamente explicó que, efectivamente, voló por las faldas de la Sierra de las Minas. "Hay discrepancias en las informaciones con lo que yo estoy informando. Yo no dije en ningún momento que era falsa", aseveró.

Sí viajó a Sierra de las Minas

Durante la interpelación a Alonzo, este indicó que sí viajó a la Sierra de las Minas pero no a inspeccionar un incendio, aunque este fue el argumento que dio en las anteriores interpelaciones.

Durante la interpelación al titular del @marngt, Alfonso Alonzo comenta que sí viajó a Sierra de las Minas, pero no a inspeccionar un incendio, anteriormente en citaciones respondió que fue por un incendio forestal que viajó de emergencia pic.twitter.com/hH6u5yCRZQ — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) May 31, 2018

"Entonces, ¿Hubo o no hubo incendio en la Sierra de las Minas?". Alonzo respondió: "No hubo incendio y sí sobrevolé la Sierra de las Minas, respondió Alonzo".



















Sobre el alquiler de inmueble a la PNC

La diputada Bac Alvarado también cuestionó a Alonzo con respecto a un inmueble que supuestamente se le alquila a la Policía Nacional Civil (PNC) por un monto de Q90 mil anuales.

"¿Es verdad que usted le alquila una casa a la PNC en su municipio de donde es originario, según los medios?", preguntó la diputada.

Le alquilé. Actualmente no le alquilo ninguna casa a la PNC pero sí continúan en mi casa hasta hoy, sin ningún contrato", respondió Alonzo.

Aunado a esto, el ministro indicó que "no podía dejar a mi pueblo sin estación de la PNC, ellos no encuentran en este año dónde pasar a la estación de San Lucas Sacatepéquez".

Yo le estoy donando al Estado de Guatemala y a mi pueblo el alquiler de todo el año. Pero en el 2018 he estado cobrando. Fui arrendatario, no contratista del Estado", finalizó.

Acciones para mitigar la contaminación del río Motagua

"¿Qué está haciendo el problema de contaminación en el río Motagua?", preguntó la diputada Bac Alvarado al ministro, a lo que este respondió que "la primera comisión, por instrucciones de los presidentes de Guatemala y Honduras, se procedió a verificar la contaminación en el río. Por otra parte, el titular del MARN explicó que se procedió a la limpieza de la playa de Omoa para que el gobierno de Honduras viera la buena voluntad de Guatemala. También explicó sobre la instalación de biobardas en ese lugar. Así como Educación Ambiental".

"¿Cuánto ha gastado el Estado por todo lo anterior explicado?", volvió a cuestionar la diputada.

Para eficientar el gasto, se le asignó al vicedespacho Q25 para las biobardas y se devolvió el resto, para que sirviera para la gasolina de las lanchas que sacan la basura.

"¿Cuánto pagó de su bolsa por el viaje de Zacapa hacia Sacatepéquez?", preguntó la diputada Bac Alvarado como última cuestionante, a lo que el ministro indicó que pagó un total de Q12,500 por dicho viaje.

Interviene diputada Villagrán

La diputada Villagrán preguntó al ministro Alonzo sobre el tiempo en que alquiló el inmueble mencionado a la PNC, a lo que este contestó que fue "del 2012 al 2016". Además, indicó que era asesor cuando firmó el contrato y no ministro.

"¿Cuál era su experiencia profesional en materia ambiental previo a este periodo de Gobierno?"

"Pues mi experiencia ambiental era general; era una experiencia general, porque el cargo que yo ostento es político y no necesariamente tengo que tener el 'expertise' ambiental, para eso tengo un staff de asesores el cual he dirigido. Yo he sido el que he coordinado todo este quehacer.

Diputada Carrillo

Tras la serie de preguntas realizadas por los diputados, el ministro Alonzo se retiró del Hemiciclo y no se quedó al debate de interpelación.

"A lo largo de los meses se ha evidenciado que el ministro no tiene la capacidad para estar al frente de la cartera del MARN", indicó Alejandra Carrillo, al mismo tiempo que indicó que solicitarían pedir el voto de falta de confianza.

Carrillo lamenta que no se tenga la asistencia para pedir el voto de falta de confianza y separar a Alonzo del cargo de Ambiente pic.twitter.com/OZ1AmLb3jq — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) May 31, 2018

Solicitarán el voto de falta de confianza

El diputado Felipe Alejos leyó el artículo Artículo 143 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en el cual se explica lo referente a dicha solicitud.