Serena Williams sufre más de la cuenta para ganar en el Roland Garros

La estadounidense Serena Williams, exnúmero 1 mundial que está luchando por recuperar su nivel después de ser madre, tuvo que esforzarse para avanzar este jueves a tercera ronda en Roland Garros, a la que Rafa Nadal y Juan Martín Del Potro llegaron con paso firme y sin temblar.

La pista central Philippe Chatrier fue el escenario en el que Serena Williams cerraba la jornada, cuando la noche comenzaba a llegar y con ello la falta de luz, pero la jugadora norteamericana, con su llamativo atuendo de superheroína, pudo sobrevivir ante la australiana Ashleigh Barty, 17ª del mundo, a la que superó por 3-6, 6-3 y 6-4, después de una hora y 47 minutos de juego.

Watch the highlights of her match vs Ashleigh Barty !

Williams celebró su victoria con los brazos elevados al cielo de París, consciente de haber logrado un gran triunfo ante una rival muy incómoda, que no se lo puso fácil en ningún momento.

Era apenas el sexto partido individual del año en el circuito para la veterana de 36 años, ganadora de 23 torneos del Grand Slam, y que ha caído por debajo del 450º puesto mundial tras su embarazo y maternidad del pasado año, además de sus pocos partidos de este 2018.

“I want to be able to just do my best and one day tell my daughter that I tried my best.

When I was out there, that's all I was trying to do.”

– @serenawilliams



