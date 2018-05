VIDEO. Nadal gana fácil y avanza a la tercera ronda del Roland Garros

El español Rafael Nadal, número 1 mundial y diez veces campeón del torneo, se clasificó con autoridad a la tercera ronda de Roland Garros, eliminando este jueves en la segunda etapa al argentino Guido Pella (78º) por 6-2, 6-1 y 6-1.

En la tercera ronda, Nadal tendrá un rival de más entidad, el francés Richard Gasquet, exnúmero 7 mundial actualmente 32º del ranking.

Watch the highlights of the match between Rafael Nadal and Guido Pella. @RafaelNadal won in straight sets 6/2 6/1 6/1.

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018