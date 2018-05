Cuerpo de migrante guatemalteca fallecida en Texas será repatriado este jueves

El cuerpo de Claudia Patricia Gómez González, la migrante guatemalteca que murió la semana pasada en un incidente con la Patrulla Fronteriza, en Laredo, Texas, Estados Unidos, será repatriado este jueves.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), entidad que tiene a su cargo el proceso de retorno de la joven, será a las 11:30 horas cuando arribará a Guatemala la aeronave que la traslada.

Marta Larra, vocera de la referida cartera, señaló que tras ingresar al territorio, la connacional va a ser trasladada a su ciudad de origen, en la aldea La Unión, San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzalenango, para proceder con la velación.

Asimismo, indicó que el vicecanciller Pablo García irá en acompañamiento a la familia para recibir el cuerpo.

La joven de 19 años murió el 23 de mayo tras recibir un disparo en la cabeza, el cual habría sido hecho por un agente de la Patrulla Fronteriza. Junto a ella viajaban otros tres guatemaltecos, quienes permanecen detenidos.

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 30, 2018

Ayer, en Nueva York, Estados Unidos, se realizó una movilización para exigir justicia por el crimen de Claudia Gómez. Esta fue organizada por el movimiento Hacer un Cambio.

Portando letreros y uniendo sus voces, los manifestantes pidieron esclarecer el caso de la guatemalteca, además, pidieron que se les dé un trato humano a los migrantes, que al igual que ella lo hacía, buscan “el sueño americano”.

La guatemalteca Joselin Castillo, quien participó en la concentración, expresó mensajes dirigidos a las autoridades de Guatemala y Estados Unidos.

“Ninguno de los representantes del Consulado de Guatemala están aquí presentes y el presidente de Guatemala no se ha pronunciado en ninguna red social. Como guatemalteca me indigna y me duele, porque es un ser humano el que murió”, dijo.