Mujer se quita la vida y deja estremecedora carta a su familia

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este jueves en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Bethania, zona 7 capitalina. Asimismo, fue hallado un mensaje escrito a mano.

Bomberos Municipales fueron alertados en horas de la madrugada acerca de una emergencia registrada en la 32 avenida “B”, numeral 33-24, del referido sector. A su llegada localizaron a la fémina en una habitación, y tras evaluarla constataron que ya no contaba con signos vitales.

Gerardo Martínez, portavoz del cuerpo de socorro, dio a conocer que la fallecida fue identificada por su esposo como Ana María Méndez Vielman, de 57 años de edad. Asimismo, indicó que la causa de muerte habría sido asfixia por suspensión.

La pareja de Méndez explicó a los bomberos que ella estaba enferma y que la depresión por permanecer en esta situación la podría haber llevado a decidir quitarse la vida.

Lee también: Ciudadano canadiense encontrado sin vida en hotel de la zona 10

Dentro de la vivienda en donde se encontró el cuerpo, también fue localizado un mensaje, que supuestamente escribió la fémina.

En la nota, pide perdón a sus familiares por su decisión. “Perdónenme por lo que hice, pero estaba enferma y no podía quedarme sola, esto me desesperó. Ya no quiero seguir enferma”, es parte de lo que dice.