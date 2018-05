Ataque en ciudad belga de Lieja deja al menos tres muertos

El atentado, que en principio se investiga como un posible ataque terrorista, ocurrió hacia las 10:30 (hora local) del martes, en el centro de la ciudad de Lieja, situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Alemania.

El individuo, "armado con un arma blanca", "agredió por detrás" a las dos agentes, a quienes profirió "varias cuchilladas" y tomó "sus armas de servicio", explicó el fiscal belga Philippe Duilieu, en una rueda de prensa en Lieja.

El incidente terminó con la muerte del agresor a manos de la policía, tras una breve toma de rehenes en un instituto cercano.

El agresor, quien los medios belgas identifican como "Benjamin H.", un delincuente nacido en 1982, disparó y mató a ambas agentes, así como a un joven de 22 años "que ocupaba el asiento de pasajero" de un vehículo estacionado en las inmediaciones, agregó Duilieu.

Acto seguido, el atacante se internó en el centro educativo Léonie de Waha, "donde tomó como rehén a una trabajadora". Fue abatido cuando salió del centro educativo disparando contra los agentes, precisó el fiscal.

El portavoz Eric Van Der Sypt apuntó que la fiscalía federal de Bélgica, encargada de los casos de terrorismo, asumió la investigación, "ya que existen elementos que van en la dirección de un atentado terrorista".

El atacante habría salido la víspera de prisión con un permiso para preparar su reinserción, según los mismos medios.

"Violencia cobarde y ciega en Lieja. Todo nuestro apoyo a las víctimas y sus familias", escribió en Twitter el primer ministro belga, Charles Michel, en cuyo país los policías y militares han sido objeto de ataques desde hace algunos años.

