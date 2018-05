Abogado Benjamín Estrada es sentenciado por la fuga de alias "la Patrona"

Este martes se realizó la audiencia para conocer el veredicto del Tribunal Sexto de Sentencia Penal en el caso de la segunda fuga de prisión de Marixa Lemus, alias "la Patrona", ocurrida hace un año.

Marixa Ethelinda Lemus Pérez, alias "la Patrona", se fugó de la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala el 11 de mayo de 2017 en horas de la noche, lo cual fue detectado por las autoridades a la mañana siguiente. Se percataron que la privada de libertad no se encontraba en su celda al momento en que iba a ser trasladada a Torre de Tribunales.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de entonces, Thelma Aldana, calificó la huida de Lemus como “realmente lamentable”. “No puede ocurrir un hecho de esa magnitud en nuestro país”, dijo. Añadió que espera que la PNC logre recapturarla para continuar con el proceso penal.

Entre los once acusados en este caso de evasión se encuentra el abogado Benjamín Estrada, quien junto con los sindicados Carlos Monroy y María Salazar, fueron absueltos por el delito de asociación ilícita en la fuga de alias "la Patrona".

Sin embargo Estrada fue condenado por el delito de cooperación para la evasión de alias "la Patrona". De acuerdo con la argumentación de la Jueza Amparo Rivas, el abogado habría ingresado siete veces a la cárcel ubicada en Mariscal Zavala el 10 de mayo de 2017 y al día siguiente no volvió.

Se estima que Benjamín Estrada ingresó siete veces a la cárcel ubicada en Mariscal Zavala el 10 de mayo de 2017 y que el día siguiente no volvió. “Se determina que no regresó porque sabía que la reclusa ya no estaba”, dice la jueza Amparo Rivas. @PublinewsGT (F: @EBercian_PN) pic.twitter.com/1YbP0Xoyjw

