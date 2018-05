Líderes de ambas coreas se reúnen nuevamente en la zona desmilitarizada

La presidencia de Corea del Sur informó este sábado que el presidente Moon Jae-in y su par norcoreano, Kim Jong-un, se encontraron por segunda vez en la zona desmilitarizada de la península.

Según el gobierno de Seúl, ambos líderes se entrevistaron durante dos horas en la localidad de Panmunjom. “Intercambiaron opiniones y debatieron maneras de aplicar la declaración de Panmunjom y de garantizar el éxito de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte”, añadieron las autoridades.

El encuentro ocurrió, asimismo, horas después de que Corea del Sur expresara un alivio cauteloso ante la posibilidad de que sí se lleve a cabo la esperada cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump, días después de que Estados Unidos decidiera cancelarla argumentando “hostilidades” de parte de Pyongyang.

Horas más tarde, y tras recibir con beneplácito la respuesta conciliatoria de Corea del Norte a la cancelación, Trump tuiteó que la cumbre sí se realizaba. Probablemente se efectuará el 12 de junio, en Singapur, como estaba planeado.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018