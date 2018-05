FOTOS. Don Ramón, protagonista de los memes de la boda real

Este sábado se llevó a cabo una de las bodas más esperadas, la de Meghan Markle y el príncipe Harry, y los usuarios de redes sociales celebraron el enlace a su manera. Mira los mejores memes.

Y es que ya se ha vuelto costumbre, cada evento importante del siglo 21, debe ir acompañado por memes, y la “boda del año”, entre la actriz estadounidense y el hijo menor de la fallecida princesa Diana, no fue la excepción.

Can’t unsee this now 😂😂😂 pic.twitter.com/ZKe6pGJ6aE

En esta ocasión, los memes tuvieron a un invitado muy querido por Latinoamérica, el personaje de Don Ramón, y el capítulo que nunca se transmitió por televisión, su boda con “la Bruja del 71”.

En Instagram y Twitter, uno de los hashtags más seguidos ha sido el de #RoyalWedding, con los que se han hecho publicaciones acerca del vestido de la novia, los invitados, así como otros detalles de la ceremonia, pero además, los usuarios han reído con los divertidos memes. Acá te mostramos una selección de las bromas más divertidas.

La boda real ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pero un detalle que ha sobresalido, es que se ha recordado mucho a Diana, sobretodo después de los detalles que ha tenido Harry en honor a su madre.

Definitivamente este es EL MEME de la boda 😂😂😂 #RoyalWedding pic.twitter.com/xUgLQ2ZJ2d

