El desgarrador relato de la joven que vio morir a su novio en sus brazos tras ser apuñalado

El pasado lunes ocurrió una tragedia que enlutó a una familia guatemalteca. Un intento de asalto en el bulevar Liberación y 2a. avenida, en la zona 9 le cegó la vida a un entusiasta joven que solo quería superarse y formar un hogar al lado de la mujer que él amaba.

¿Qué pasó?

Ese día caminaban por el mencionado lugar el joven José Fernando Sánchez Monzón, de 19 años, acompañado de su novia, Yesenia Gómez, de 18, quien con un nudo en la garganta relató a Publinews el horrible momento que nunca se imaginó vivir.

Yesenia contó que se reunieron con José, con quien tenía dos meses de noviazgo, a las 9:00 horas en la parada de bus de la 40 R que se dirige a un sector de Mixco.

"Estuvimos ahí sentados durante media hora, luego decidimos ir a sacar nuestra papelería para presentarnos a una entrevista de trabajo. Nos dirigimos a buscar la dirección, pero en el lugar nos informaron que nos recibían a las 14:00 horas", narró Yesenia mientras le temblaba la voz al revivir la fatal experiencia que marcará su vida.

"Decidimos ir a pasar el tiempo a algún lugar y mi amor me dijo que fuéramos al Aeropuerto La Aurora y eso fue lo que hicimos. A las 12.·30 él me dijo que regresáramos para estar tipo 13:30 en la oficina en la que nos entrevistarían y emprendimos el camino de regreso", continuó Yesenia.

"Todo estaba tranquilo, pero cuando cruzamos el puente, me abrazó y dio una mirada para atrás. Me hizo a un lado y fue cuando me percaté de que un hombre se acercaba. Me volteé y vi que el hombre lo apuñaló y luego nos pidió los celulares. Me quedé viendo la mano de mi novio y tenía sangre, pero no se notaba en su cuerpo pues cargaba una camisa a cuadros roja", siguió el relato.

"Comencé a gritar y a pedir auxilio y con todas mis fuerzas. El asaltante al ver que gritaba dijo: ¡A la gran puta! Cargué hasta donde pude a mi amor. Un señor de una motocicleta al escucharme se bajó y llamó a los bomberos y a la policía".

Eternos segundos

"Mientras esperaba, tenía a mi novio en mis brazos y le decía: ¡aguantá mi amor, aguantá! En esos segundos sus ojos se clavaron en los míos. Yo le pedía una y otra vez que no me dejara sola, lamentablemente los bomberos se equivocaron. Siguieron en otra ruta y cuando llegaron ya era demasiado tarde. ¡Llegaron tarde!", reiteró la joven.

Yesenia contó que los agentes de la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público llegaron minutos después, se llevaron el celular de mi novio y tomaron mis datos.

Apuñalado | Hombre intenta sobrevivir ante ataque con arma blanca. Carril auxiliar de puente Tecun Uman occidente, en bulevar Liberación 2 avenida zona 9.#CBMGuatemala acciona para intentar salvarlo, por heridas graves. Una señorita le acompaña. 👋 https://t.co/QeRDRpf3v5 pic.twitter.com/7wnEwIgNyW — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 14, 2018

Varias pérdidas

El destino al parecer se ha ensañado con Yesica quitándole lo que más ama. Según contó, cuando tenía 10 años murió su papá y a los 15 falleció su mamá tras perder la lucha contra el cáncer.

Pese a que José no llegó a conocer a los padres de Yesica, en sus redes sociales publicaba mensajes en los que les prometía cuidarla por siempre.

"Suegra, no tuve la oportunidad de conocerla, pero le prometo ser el mejor novio y esposo para su hija. Ella es mi todo, ella es mi vida", escribió José hace tan solo una semana.

A Yesica le resulta imposible olvidar lo que sucedió y cree que el suceso se convertirá en una sombra que la acompañará toda su vida.