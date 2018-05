FOTOS. Alerta en Hawái por erupción explosiva en la cima del volcán Kilauea

A través de un comunicado, el Observatorio de Volcanes de Hawái informó que las emisiones del volcán Kilauea, de hasta 3 mil 600 metros, continuaron después de la primera explosión, registrada a las 04:15 (hora local) del jueves.

"En cualquier momento la actividad puede hacerse más explosiva, incrementando la intensidad de producción de cenizas y produciendo proyectiles cerca de la fumarola", señaló el observatorio.

Mike Poland, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), apuntó que la explosión se produjo luego de dos semanas de actividad volcánica y de la apertura de una docena de grietas al este del cráter, por donde salió la lava a los barrios residenciales.

5 AM eye-opener at the the Kīlauea Volcano summit. HVO and Park Staffs previously evacuated. Lone webcam in the HVO Tower shows the plume. https://t.co/GVg72Rc51N pic.twitter.com/RBUbYa39rP

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 17, 2018