Estados Unidos y China retoman sus cruciales negociaciones comerciales

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, encabezará la delegación de Estados Unidos que se reunirá con su contraparte de China, liderada por el viceprimer ministro, Liu He.

Liu He, un allegado al presidente Xi Jinping que comanda la política económica del gigante asiático, ya había conducido la delegación de su país que mantuvo en Pekín las primeras conversaciones con los estadounidenses dirigidos por Mnuchin, sin progresos sustanciales.

"Estas reuniones son la prolongación de las discusiones desarrolladas en Pekín hace dos semanas y se centrarán en el reequilibrio de las relaciones económicas" bilaterales, precisó la Casa Blanca, que exige a China una reducción en 200 mil millones de dólares de un déficit comercial que en 2017 alcanzó los 375 mil millones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que no se cansa de denunciar las prácticas comerciales "desleales" de la potencia asiática, subrayó el martes en un tuit que "desde hace muchos años" su país contribuye con "centenas de millones de dólares" a la economía china.

Trade negotiations are continuing with China. They have been making hundreds of billions of dollars a year from the U.S., for many years. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018