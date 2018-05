Senado revela documentos sobre reunión entre Trump Jr. y Rusia

En un testimonio, Donald Trump Jr. reconoció que no le contó a su padre por adelantado sobre el encuentro con una abogada vinculada rusa vinculada al Kremlin en la Trump Tower, de Nueva York.

La reunión con Natalia Veselnitskaya, llevada a cabo el 9 de junio de 2016, también contó con la presencia del entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y del yerno del entonces candidato, Jared Kushner.

El encuentro generó especulaciones sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia, y se cree que es de interés del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la intromisión rusa en las elecciones.

El presidente ha negado repetidamente que su campaña se haya confabulado con Rusia para lograr su elección, y ha calificado la investigación de Mueller como una "caza de brujas".

La reunión en la Trump Tower fue organizada por un promotor musical, Rob Goldstone, quien contactó a Trump Jr. diciendo que tenía "documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary (…) y sería muy útil para su padre". El hijo del ahora presidente respondió complacido.

Pero Trump Jr. dijo luego que no se ofreció "información significativa" y que la reunión se centró en el tema de las adopciones de niños rusos.

En su testimonio, dijo que no sabía si su padre participó directamente en las explicaciones sobre la reunión, las cuales supuestamente contenían discrepancias. Pero reconoció que el presidente "pudo haber" influido en los mensajes conocidos a través de la entonces directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks.

Cuando se le preguntó si los comentarios de Trump a través de Hicks fueron incorporados a la explicación final de la reunión, Trump Jr. dijo: "Creo que algunos pudieron haber sido".

Entre las 2 mil 600 páginas de documentos publicados este miércoles se encuentra la transcripción completa del testimonio de Trump Jr.

El hijo del presidente dijo a medios estadounidenses que apreciaba "la oportunidad de haber ayudado a la Comisión Judicial en su investigación".

Manafort, quien ha sido acusado de varios delitos no relacionados con la campaña, como resultado de la pesquisa de Mueller, no fue interrogado por el panel.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo que publicaba los documentos para que "los estadounidenses ahora puedan revisar esta información" y "sacar sus propias conclusiones".

As part of our oversight work on the Trump Russia investigation 2day my committee released 5 transcripts/thousands of pgs of docs from the June 9 Trump Tower mtg Important for transparency so the American ppl can draw their own conclusions

— ChuckGrassley (@ChuckGrassley) May 16, 2018