Las 10 profesiones más peligrosas en Guatemala, según informe

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó su informe sobre profesiones y oficios más vulnerables en Guatemala.

El país en la actualidad está experimentando la tasa más baja de más de una década, 27 muertes por cada 100 mil habitantes, 13 personas mueren en forma violenta a diario en el país", indica parte del informe el cual toma datos de 2009 al 2017.

Teniendo esta premisa es que surge la iniciativa de la organización de realizar monitoreos específicos identificando las profesiones más vulnerables reportadas en Guatemala.

Para efectos de este informe se tomarán en cuenta únicamente las 10 más riesgosas, indica el GAM.

Es importante señalar que algunas profesiones dejan mucho más víctimas colaterales que las propias víctimas directas, tal es el caso de comerciantes, pilotos de transporte colectivo (pilotos, taxistas, tutctuqueros, ayudantes de pilotos) no se descarta que la causa tenga que ver con el manejo de efectivo, gran parte de estos es vinculado con los fenómenos criminales de extorsiones y delitos contra el patrimonio", resalta el informe.

De acuerdo con el monitoreo, al concluir el 2017 se reportaron 2,234 muertes por profesiones y oficios, de estas, las que evidentemente tienen la mayor cantidad son los comerciantes que reportan 129, seguido de los agricultores con 65 y en el año 2017, por lo ocurrido con las niñas del hogar seguro, los estudiantes de secundaria ocupan el tercer lugar con 64 víctimas mortales.

Contrario a estos datos se encuentran aquellas profesiones que no reportan víctimas o las que tienen una menor cantidad de víctimas, haciendo la salvedad que solamente se está hablando de víctimas mortales ya que cualquier persona o profesión puede ser vulnerable de fenómenos criminales como la extorsión y delitos contra el patrimonio entre otros. Estas profesiones y oficios son: lecheros que no reportan víctimas, militares y ex PNC que solo reportan una víctima en el año completo.

Las 10 profesiones más peligrosas

No. Profesión Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Totales 1 Comerciante 70 97 123 151 136 148 155 179 129 1188 2 Pilotos 142 130 91 66 87 82 93 59 37 787 3 Agricultor 61 61 65 98 89 87 80 71 65 677 4 Campesino 38 35 47 68 99 102 56 53 47 545 5 Agente de seguridad 76 50 52 90 77 54 48 45 22 514 6 Moto taxi / Tuc-Tuc 0 32 55 63 68 84 57 38 34 431 7 Taxista 67 43 41 49 49 55 40 28 41 413 8 Ayudants de pilotos 60 53 49 33 53 32 40 34 32 386 9 Albañil 45 47 36 45 52 42 38 40 23 368 10 PNC 52 47 32 18 39 23 35 13 20 279 TOTALES 611 595 591 681 749 709 642 560 450 5588

* Con información del GAM.