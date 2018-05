Cancillería insiste en el cambio del embajador Kompass

Debido a que la jefa de Cancillería viajó horas después de haber anunciado la solicitud de cambio de los embajadores de Suecia y Venezuela en el país, fue representada en la citación de la bancada Encuentro por Guatemala, el vicecanciller Pablo César García, quien no despejó las dudas de la decisión del gobierno por dicha medida.

Los diputados de dicho bloque reprodujeron un audio del embajador, Anders Kompass, con el cual el gobierno justifica el cambio del diplomático, sin embargo; el representante de Cancillería no comprueba que el representante de Suecia llamó una sociedad corrupta a los guatemaltecos.

Vice canciller asiste a citación por el tema de embajadores de Venezuela y Suecia. pic.twitter.com/tJd9uZHmTT — Encuentro por Guate (@EncuentroGuate) May 14, 2018

“En ningún momento estamos rompiendo relación diplomática, ni consular con Sueca”, respondió García, al ser consultado por la congresista, Nineth Montenegro, sobre la diferencia entre intervención y sugerencia de algún embajador.

El canciller en funciones mencionó que la ministra Sandra Jovel mantuvo comunicación con su colega de Suecia desde el 11 de enero al 2 de mayo, por la forma inapropiada en la que se refirió el embajador, pero no explicó los temas abordados.

A la vez, García especificó que en caso Suecia no realice el relevo de Kompass se aplicarán los pasos del Convenio de Viena por lo que la última salida será declarlo no grato en el país, pero no espera que se llegue a dicho extremo.

Montenegro denunció que existe un plan para afectar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con la solicitud del cambio del embajador de Suecia, ya que dicho país es uno de los principales cooperantes.

Mientras que el diputado Leonel Lira recomendó al canciller en funciones analizar el impacto que tendrá dicha petición pues se afectará a muchas personas que el gobierno no atiende con la cooperación que realizan países como Suecia.